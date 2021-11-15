29 школьников из Ростовской области победили в конкурсе «Большая перемена»

Достижения сегодняшних школьников определяют будущее нашей страны. Фото: сайт правительства РО

29 школьников из Ростовской области вошли в число победителей конкурса «Большая перемена». Молодых людей и девушек вместе с другими участниками акции уже поздравил Владимир Путин, сообщает сайт донского правительства.

- Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что «Большая перемена» развивается в том числе благодаря идеям и предложениям ее участников. Например, открываются новые направления, создаются региональные команды, а в начале нынешнего года стартовала волонтерская акция «Добрая суббота». Глава государства также подчеркнул, что достижения нынешних школьников определяют будущее нашей страны.

Известно, что победители среди 11-классников получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10 классов - по 200 тысяч рублей. Ребята смогут потратить эти деньги на образование и саморазвитие.

Напомним, всего из Ростовской области для участия в финале Всероссийского конкурса в Международный детский центр «Артек» отравились 53 школьника. Они вошли в число полутора тысяч финалистов со всей России.

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