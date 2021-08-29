30 юношей и девушек отправились из Ростова на полуфинал конкурса «Большая перемена»

Оценивать знания и навыки ребят будут в детском центре «Смена». Фото: сайт администрации Ростова

Из Ростова на полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились 30 девушек и молодых людей. Все они - учащиеся образовательных учреждений, сообщает сайт городской администрации.

Молодежь будет участвовать в очных соревнованиях до 3 сентября. Школьники смогут проявить себя в науке, творчестве, добровольчестве, медиасфере, педагогике, урбанистике и предпринимательстве.

Оценивать знания и навыки ребят будут в детском центре «Смена», он находится в Краснодарском крае. «Большую перемену» проводят в рамках нацпроекта «Образование». Организаторы - «Россия - страна возможностей», «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

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