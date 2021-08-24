Алексей Логвиненко: «Ростов первым подписал акты готовности школ к учебному году»

О готовности ростовских школ говорили на специальном совещании. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Ростов первым в регионе подписал акты готовности школ к новому учебному году. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации также добавил, что развитие в сфере образования высоко оценил губернатор Василий Голубев.

- Василий Юрьевич отметил рост городской системы образования и поручил прорабатывать общую инфраструктуру с учетом развития соцсферы. С каждым годом наши школы преображаются. Мы строим новые и капитально ремонтируем имеющиеся, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что при поддержке губернатора в школах Ростова сейчас внедряют инновационные методы обучения, модернизируют материально-техническую базу и совершенствуют профкомпетенции. Алексей Логивненко подчеркнул, что это постоянная работа.

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