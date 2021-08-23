Власти подтвердили очное начало учебного года в школах Ростовской области

В Ростове уже закупили специальные фильтры и жидкости для дезинфекции рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый учебный год в школах Ростовской области пройдет в очном режиме. Эту информацию сегодня, 23 августа, снова подтвердили уже в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Обучение в 2021-2022 учебном году планируется в очном формате. Образовательный процесс организуют в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил», - говорится в тексте комментария.

Однако образовательные учреждения будут работать в особом режиме. Так, например, в Ростове в кабинеты уже закупили специальные фильтры, организовали дополнительные входы и выходы, а также установили комплексы для дезинфекции.

Ранее тему очного обучения поднял руководитель управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. Специалист также отметил, что занятия в школах возможны только при строгом соблюдении санитарных правил. Также главный санврач Дона рассказал о повышении иммунитета к коронавирусу среди педагогов.

- Среди школьников заболеваемость остановилась на уровне, но остается минимальной среди всех возрастных групп. Среди персонала количество случаев COVID-19 продолжает снижаться. Она почти в три раза снизилась по сравнению с предыдущим периодом, - сообщил Евгений Ковалев.

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