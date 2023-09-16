Рассказываем и показываем, как Ростов отмечает свой 274-й день рождения. Фото: Наталья Захарченко

День города Ростова-на-Дону 2023 начали отмечать еще в пятницу, но основной день, когда развернутся самые масштабные празднования, приходится на субботу, 16 сентября. Как и в прошлом году, в честь этого праздника в течение всего сентября запланировано провести порядка 400 мероприятий. День рождения донской столицы в субботу будут отмечать в нескольких районах города, но основные торжества развернутся в самом центре — на Большой Садовой улице — и в парке Левобережном.

Еще с ночи донская столица готовится к празднику. Фото: Екатерина ПОПОВА

Основным событием 274-летия Ростова-на-Дону станет Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду». Кроме того, по всей Большой Садовой будет организовано множество концертных площадок, а на Гребном канале и в парке «Левобережном» жителей города ждет настоящий спортивный праздник — фестиваль экстремальных видов спорта и современных молодежных субкультур «Экстрим стихия» и Кубок Ростова-на-Дону по футболу в рамках празднования Дня города

Неподалеку от этого коробейника с котом развернется бойкая торговля - недаром же они стали символом фестиваля купечества в Ростове! Фото: Екатерина ПОПОВА

«КП — Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию праздника с улиц донской столицы. Весь день наши корреспонденты будут передавать самые яркие кадры с основных городских площадок. Оставайтесь с нами и следите за праздником в прямом эфире. И присылайте свои кадры на редакционный WhatsApp по номеру +7 909 409-00-00.

Что с погодой? Как прогнозируют синоптики, 16 сентября жарой ростовчан и гостей города не порадует, с утра пораньше даже может пройти дождь, но потом погода будет вполне сносной и даже распогодится и потеплеет до +19-21 градус. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду.

Погоду сегодня синоптики обещали до +22 градусов. Фото: Екатерина ПОПОВА

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