«Просыпалась и знала, что все получится»: «Ростовская красавица — 2023» читает Ремарка и ездит верхом

Первую красавицу Ростова наградили и надели на голову заветную корону. Фото: Наталья Захарченко

В Ростове прошел главный конкурс красоты - «Ростовская красавица — 2023». Самые красивые девушки донской столицы собрались вечером в пятницу, 15 сентября, на сцене Зеленого театра парка им. Октябрьской Революции, где во время «Форума красоты — 2023» были названы имена самых-самых сразу в нескольких конкурсах.

- На сцену вышли те, кто удостоился короны престижных конкурсов «Ростовская красавица 2023», «Мисс Ростов», «Донская красавица», «Красавица Юга России 2023» и «Ростовская красавица - народное признание 2023», - рассказала директор школы красоты, моделинга и светского воспитания «Имидж-Элит» Елена Степура. - Перед жюри стояла непростая задача - выбрать не просто красивую, но и интеллектуальную, гармонично развитую, коммуникабельную, очаровательную девушку, способную с честью и достоинством нести не только корону, но и быть «лицом» своего города.

Победительница и призеры конкурса. Фото: Наталья Захарченко

И самой-самой по мнению жюри стала старшеклассница из Ростова Дарья Кучеренко. В своем блестящем платье-рыбке с пышным шлейфом она вышла за короной победительницы.

Дарья рассказала о себе читателям «КП — Ростов-на-Дону». У девушки обостренное чувство справедливости: она планирует поступать в юридический институт и обучаться праву.

При этом на вопрос, как же ей удается поддерживать стройную фигуру, девушка чуть ли не разводит руками.

- Секретов нет: я очень активная. Занимаюсь верховой ездой, для творческого номера — танцами, а еще хожу в спортивный зал, - говорит собеседница.

Также до победы в конкурсе Дарья получала опыт модели, участвуя в различных фестивалях и показах.

- За меня болела вся моя семья, друзья, поклонники в интернете, которые поддержали меня, и я стала финалисткой.

Дарья благодарна семье и друзьям за мощную поддержку. Фото: Наталья Захарченко

Говоря о мечте и секрете успеха на конкурсе, победительница старается раскрыть все секреты.

- Мечта у меня есть, и одна из них сегодня сбылась. А секрет успеха — только в упорной работе. Я верила в победу, каждый день просыпалась с осознанием того, что у меня все получится. Все так получилось благодаря поддержке моей семьи и друзей.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА В ДЕТАЛЯХ

Любимая книга

Э.М. Ремарк «Триумфальная арка»;

Любимый фильм

Давно ничего не смотрела;

Хобби

Верховая езда

Самая обворожительная улыбка - специально для читателей "КП - Ростов-на-Дону". Фото: Наталья Захарченко

Интересный факт о себе

«Живу по принципу каждый день узнавать что-то новое».

ТТХ

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