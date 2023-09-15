«Ростовская красавица — 2023»: прямая трансляция главного городского конкурса красоты

Имя самой красивой дончанки назовут сегодня в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже через несколько часов Ростов узнает имена самых красивых девушек донской столицы. Традиционно, накануне Дня города проходит главный конкурс красоты. И в честь 274-й годовщины дня рождения донской столицы в Зеленом театре парка им. Октябрьской Революции сегодня вечером стартует «Форум красоты-2023», где и назовут самых-самых.

- Станут известны имена тех, кто получит признание и короны престижного конкурса «Ростовская красавица 2023», «Мисс Ростов», «Донская красавица», «Красавица Юга России 2023» и «Ростовская красавица - народное признание 2023», - говорит директор школы красоты, моделинга и светского воспитания «Имидж-Элит» Елена Степура. - Наша задача выбрать не просто красивую, но и интеллектуальную, гармонично развитую, коммуникабельную, очаровательную девушку, способную с честью и достоинством нести не только корону, но и быть «лицом» своего города.

Вот такая красота царила в зале в полуфинале конкурса. Сегодня будет не менее эффектно! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Вы, дорогие читатели «КП-Ростов-на-Дону», в течение всего лета выбирали свою победительницу. Несколько месяцев посетители сайта kp.ru голосовали за понравившихся участниц, и одна из лидеров голосования мая, июня, июля, августа и сентября удостоится титула «Ростовская красавица - народное признание 2023».

19.30 Члены жюри, группа поддержки и немногочисленные зрители на ступеньках Зеленого театра парка им. Октябрьской Революции сегодня самые модные - под зонтиками и в дождевиках. А если в резиновых сапожках, так это просто писк! Выбирать красавиц сегодня непросто, промозгло и холодно, но их обаяние согреет!

19.15 Сегодня конкурсами красоты уже никого не удивишь! Королев красоты — мисс и миссис — столько, что в голове не удержать. Но ростовских забыть невозможно. Это обладательницы титулов национального конкурса «Мисс Россия» Виктория Лопырева, Татьяна Котова, Наталья Николаева, Алина Санько. Ростовчанки в тройке лидеров по количеству побед на этом главном конкурсе страны, а если учесть и онлайн-конкурс в 2006 году, где победила Наталья Николаева, то Ростовская область - в лидерах!

Донской регион - среди лидеров по количеству победительниц национальных конкурсов. Кто забудет нашу Татьяну Котову? Фото: Борис КУДРЯВОВ

19.00 Само конкурсное движение красавиц на Юге России зародилось в 1988 году, еще при СССР. Когда само явление «Конкурс красоты» было новым и непривычным, когда женщина была работницей, товарищем, а тут вам дефиле в наряде.

Ростов-на-Дону в числе первых рискнул и просто всколыхнул город. В ДК «Роствертол», где в первый раз проходил конкурс, собрались красавицы и желающие посмотреть на зрелище. У истоков конкурсного движения стояли тогда супруги, а ныне руководители «Имидж-Элит» Елена и Михаил Степура.

Так начинались конкурсы красоты в Ростове. Фото: "Имидж-Элит".

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