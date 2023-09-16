Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем города в открытой студии радио «Комсомольская правда»

Глава администрации города поздравил жителей донской столицы в эфире радио "КП - Ростов-на-Дону".
Фото: Дмитрий Кутепов
Ростов-на-Дону отмечает свой 274-й день рождения с размахом. На главной улице города, Большой Садовой, развернулся масштабный праздник — Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду».
Тут и ярмарка продуктов, и изделия ремесленников, и нарядные ростовчане в костюмах рубежа конца 19 — начала 20 веков. Единственным СМИ в этом ряду второй год подряд становится «КП — Ростов-на-Дону».
Праздничный номер "КП".
Фото: Лейла МИРИШОВА
В подарок горожанам мы приготовили экземпляры нашего номера с ретро-обложкой и праздничной программой. А с самого утра здесь работала открытая студия радио «Комсомольская правда-Ростов», откуда ростовчане могли поздравить родной город с праздником и признаться ему в любви. Видео поздравлений горожан можно увидеть во всех соцсетях издания, нашей онлайн-трансляции и услышать в понедельник, 18 сентября, на 89,8FM.
Директор Ростовского филиала "Комсомольской правды" Елена Соболева и радиоведущий Максим Чумаков.
Фото: Дмитрий Кутепов
Нашу открытую студию, где гостей встречала директор Ростовского филиала «Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева, посетили и известные ростовчане.
Так, глава администрации города Алексей Логвиненко поздравил жителей города.
- Поздравляю ростовчан с днем города! Наш город уникальный, в нем живут представители 150 национальностей, все живут в мире и добре каждый день ростовчане делают город красивее, комфортнее и безопаснее, - сказал Алексей Валентинович.
Постоянный гость нашей открытой студии в День города - глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко.
Фото: Дмитрий Кутепов
Традиционно у нас в гостях побывала и глава администрации Кировского района донской столицы Наталия Симаченко.
Глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко.
Фото: Дмитрий Кутепов
Мы рады приветствовать в открытой студии «Комсомольской правды» в этом праздничный день главу администрации Железнодорожного района города Андрея Косенко.
Глава администрации Пролетарского района Ростова Михаил Васильев.
Фото: Дмитрий Кутепов
Свежий номер "КП" изучает и глава администрации Пролетарского района Ростова Михаил Васильев (на фото - слева).
Глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной и замглавы администрации Ростова Татьяна Асатрян.
Фото: Дмитрий Кутепов
Даже во время праздника нас читают глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной и замглавы администрации Ростова - начальник муниципального казначейства города Татьяна Асатрян.
Руководитель Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы Сергей Джинибалаян.
Фото: Дмитрий Кутепов
А еще в нашу открытую студию заглянул руководитель Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы Сергей Джинибалаян.
Директор Ростовского-на-Дону строительного колледжа Александр Нечушкин.
Фото: Дмитрий Кутепов
И директор Ростовского-на-Дону строительного колледжа Александр Нечушкин изучает свой экземпляр «Комсомольской правды».
Праздничный номер "КП" - всем гостям. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.
Ну а полную трансляцию праздника, которую мы ведем с самого утра и продолжаем до позднего вечера, смотрите здесь. В ней - много поздравлений и признаний ростовчан в любви родному городу. Не пропустите!
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