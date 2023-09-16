Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем города в открытой студии радио «Комсомольская правда»

Глава администрации города поздравил жителей донской столицы в эфире радио "КП - Ростов-на-Дону". Фото: Дмитрий Кутепов

Ростов-на-Дону отмечает свой 274-й день рождения с размахом. На главной улице города, Большой Садовой, развернулся масштабный праздник — Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду».

Тут и ярмарка продуктов, и изделия ремесленников, и нарядные ростовчане в костюмах рубежа конца 19 — начала 20 веков. Единственным СМИ в этом ряду второй год подряд становится «КП — Ростов-на-Дону».

Праздничный номер "КП". Фото: Лейла МИРИШОВА

В подарок горожанам мы приготовили экземпляры нашего номера с ретро-обложкой и праздничной программой. А с самого утра здесь работала открытая студия радио «Комсомольская правда-Ростов», откуда ростовчане могли поздравить родной город с праздником и признаться ему в любви. Видео поздравлений горожан можно увидеть во всех соцсетях издания, нашей онлайн-трансляции и услышать в понедельник, 18 сентября, на 89,8FM.

Директор Ростовского филиала "Комсомольской правды" Елена Соболева и радиоведущий Максим Чумаков. Фото: Дмитрий Кутепов

Нашу открытую студию, где гостей встречала директор Ростовского филиала «Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева, посетили и известные ростовчане.

Так, глава администрации города Алексей Логвиненко поздравил жителей города.

- Поздравляю ростовчан с днем города! Наш город уникальный, в нем живут представители 150 национальностей, все живут в мире и добре каждый день ростовчане делают город красивее, комфортнее и безопаснее, - сказал Алексей Валентинович.

Постоянный гость нашей открытой студии в День города - глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко. Фото: Дмитрий Кутепов

Традиционно у нас в гостях побывала и глава администрации Кировского района донской столицы Наталия Симаченко.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко. Фото: Дмитрий Кутепов

Мы рады приветствовать в открытой студии «Комсомольской правды» в этом праздничный день главу администрации Железнодорожного района города Андрея Косенко.

Глава администрации Пролетарского района Ростова Михаил Васильев. Фото: Дмитрий Кутепов

Свежий номер "КП" изучает и глава администрации Пролетарского района Ростова Михаил Васильев (на фото - слева).

Глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной и замглавы администрации Ростова Татьяна Асатрян. Фото: Дмитрий Кутепов

Даже во время праздника нас читают глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной и замглавы администрации Ростова - начальник муниципального казначейства города Татьяна Асатрян.

Руководитель Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы Сергей Джинибалаян. Фото: Дмитрий Кутепов

А еще в нашу открытую студию заглянул руководитель Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы Сергей Джинибалаян.

Директор Ростовского-на-Дону строительного колледжа Александр Нечушкин. Фото: Дмитрий Кутепов

И директор Ростовского-на-Дону строительного колледжа Александр Нечушкин изучает свой экземпляр «Комсомольской правды».

Праздничный номер "КП" - всем гостям. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Ну а полную трансляцию праздника, которую мы ведем с самого утра и продолжаем до позднего вечера, смотрите здесь. В ней - много поздравлений и признаний ростовчан в любви родному городу. Не пропустите!

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