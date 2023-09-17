После удара все забыл: в Ростовской области потерявший память мужчина ищет родных

Сейчас мужчина находится в социальном учреждении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Метелкин больше года живет в социальных учреждениях Ростовской области. Он говорит, что потерял память после удара по голове —у него остались лишь обрывочные воспоминания о жизни. Тем не менее мужчина надеется, что сможет найти родных и восстановить биографию.

В последние месяцы Владимир Александрович живет в комплексном социальном центре Волгодонска. Сюда попал из учреждения в Шахтах, где провел около года. А вот как он туда попал и что было до этого, мужчина начисто забыл. У сотрудников волгодонского центра пока тоже немного данных о подопечном — сейчас они помогают ему восстановить документы.

— Помню, что был удар по голове. Что произошло, не могу сказать, — обреченно вздыхает мужчина.

Он не помнит каких-либо конкретных данных о себе, например, возраст. На вид ему больше 60 лет. В памяти пенсионера сохранились лишь некоторые туманные сведения. Например, что когда-то жил в Новочеркасске, работал водителем.

— Не знаю, где и когда был водителем, занимался ли чем-то еще. Помню, что служил в Афганистане.

О родных потерявшего память известно тоже немного. Мужчина уверен, что у него были дети — дочь и сын. Жену он вспомнить не может и не знает, жил ли с кем-то и поддерживал ли связь с семьей до произошедшего с ним несчастья.

Владимир Алексанрович говорит, что ему комфортно жить в социальном центре, но он хочет найти родных и снова встретиться с детьми. Возможно, семья сможет помочь ему восстановить хотя бы какие-то воспоминания.

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