Разозлился и выкинул пса за дверь: В Ростовской области 22-летний парень убил хозяина облаявшей его собаки

Происшествие случилось в одном из районов Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области под суд пойдет 22-летний житель одного из районов, который убил друга после спора за праздничным столом. Конфликт случился, когда молодой человек гостил у 38-летнего приятеля.

СПОРИЛИ, КТО СИЛЬНЕЕ И ВЫНОСЛИВЕЕ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», 22-летний Руслан с женой пришел в гости к 38-летнему Михаилу и его супруге (все имена изменены - прим.ред). Женщины накрыли на стол.

Но во время посиделок приятели начали спорить о том, кто из них сильнее и выносливее. Даже боролись на руках, но выявить победителя не получилось. Тогда Михаил в сердцах упрекнул Руслана в том, что тот не служил в армии. Молодой человек моментально вспыхнул, но жена смогла его успокоить.

Празднование продолжилось, но вскоре обстановка в доме стала напряженной. На Руслана начала лаять собака Михаила, что привело парня в бешенство. Он схватил животное и выкинул из дома. Ее хозяина такое поведение гостя возмутило — на этот раз драки избежать не удалось. Жены с трудом разняли супругов, на чем и завершилось застолье. Руслан с супругой ушел домой.

ВЫБИЛ ДВЕРЬ И ОТТОЛКНУЛ ЖЕНУ ДРУГА

Проводив гостей, Михаил с женой легли спать. Но сон вскоре нарушил шум у входной дверь. Как оказалось, дома Руслан взял кухонный нож и вернулся проучить обидчика. Супруга хозяина дома попыталась закрыть перед ним дверь, но тщетно. Злоумышленник выбил дверь ногой, оттолкнул женщину и направился прямо к Михаилу.

38-летний мужчина пытался обороняться, но получил сразу несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

ПРИЗНАЛ ВИНУ

Руслана задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Убийство».

— Прокурором утверждено обвинительное заключение, которое направлено в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в прокуратуре Верхнедонского района.

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