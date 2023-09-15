Под Ростовом мужчина убил отца на похоронах матери

Дончанина на время следствия суд отправил в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из районов Ростовской области горе в одной семье обернулось еще большей бедой. Так, 21-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) на поминках жестоко убил отца, а его тело закопал во дворе.

ВИНИЛ ОТЦА В ТОМ, ЧТО СЕМЬЯ РАЗВАЛИЛАСЬ

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Николай любил свою мать, пожалуй, больше всех на свете. И когда женщина развелась с мужем, сын встал на ее сторону.

Николай считал, что именно отец виноват в том, что семья развалилась. На этой почве между мужчинами, бывало, случались ссоры.

НОВЫЙ МУЖ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Когда дети выросли женщина, наконец, смогла наладить личную жизнь. Она встретила мужчину, с которым стала жить. Регистрировать отношения в ЗАГСе пара не спешила. Гражданские супруги считали, что штамп в паспорте – простая формальность. Жили не богато, но в ладу друг с другом. С отчимом Николай поладил быстро. Несмотря на то, что сам жил в Ростове, не забывал приезжать к маме и ее новому мужу в гости, в деревню.

Казалось бы, все в жизни шло своим чередом, но тут – серьезное испытание. Женщина заболела. Диагноз оказался очень серьезным. Спустя некоторое время она умерла.

Сразу после похорон сын и гражданский муж сели помянуть покойную.

ВСПОМНИЛ СТАРЫЕ ОБИДЫ

И тут в гости заглянул бывший супруг покойной. Николай вспыхнул. Сломленный горем и осмелевший от алкоголя, он стал кричать на отца, вспоминая старые обиды. А затем кинулся на него с кулаками. Отчим пытался остановить пасынка, но не смог. В итоге Николай до смерти забил отца, после чего, по версии следствия, отнес тело во двор и закопал в яме за сараем. Затем мужчина уехал в Ростов, где его и задержали оперативники.

В отношении Николая завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина находится под стражей. Если дело дойдет до суда и вину признают, Николай может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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