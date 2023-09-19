Вместо сыночка – пять дочек: как ростовская семья мечтая о наследнике стала многодетной

Екатерина и Максим - многодетные и счастливые родители! Фото: из архива героев публикации

- Конечно, муж хотел мальчишку, - начала свой рассказ 33-летняя Екатерина Кравецова из Донецка Ростовской области.

Глядя на эту хрупкую молодую женщину, сложно представить, что она - мама пятерых детей! Старшему ребенку – Милене уже 12 лет, а младшей – Элине всего 1,5 месяца.

Младшая дочь родилась полтора месяца назад. Фото: из архива героев публикации

«ВСЕ В МЕНЯ!»

- У нас с мужем - одни дочки. И все – характерные, - смеется многодетная мама.

А папа Максим добавляет: «Все в меня. И внешне похожи, и по темпераменту».

О том, что супруги хотят большую семью, знали как только поженились. Екатерина и Максим знакомы почти с самого детства: жили по соседству, учились в одной школе, в после – в техникуме. Поэтому Екатерина не сильно удивилась, когда Максим пригласил ее на свидание. С тех пор они стали не просто друзьями, а парой. Не удивилась женщина и когда жених сделал предложение.

- После того, как сыграли свадьбу, сразу начал строить большой дом, - говорит мужчина.

По словам Екатерины, большая площадь жилья объясняется вовсе не стремлением к роскоши.

- Мы с самого начала знали, что будем многодетными родителями. А вот сколько именно детей хотим – не обсуждали. Как Бог даст.

Элина - самая маленькая в большой семье. Фото: из архива героев публикации

«КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! И ДО СЫНА ДОЙДЕТ!

Когда женщина впервые забеременела, муж надеялся, что родится сын:

- А мне было все равно: главное, чтобы ребенок - здоровый.

Для Максима, напротив, было важно, чтобы первенцем стал мальчик. Впрочем, известие о девочке не огорчило молодого отца:

- Какие наши годы! И до сына очередь дойдет.

Потом – следующая беременность и опять – дочурка! Когда же супруга носила под сердцем третьего, четвертого и пятого ребенка, Максим уже даже не удивился тому, что опять будет девчушка:

- Мальчики, девочки… Какая разница. Все – мои, родные и любимые.

Сегодня в большой семье из семи человек мужчина только один – сам Максим. Екатерина говорит, что всех дочек он очень любит и души в них не чает. А они этим вовсю пользуются.

УЖЕ НЕ ЗАГАДЫВАЕТ ПОЛ РЕБЕНКА

Когда отец приходит домой с работы, практически без сил от усталости, к нему на встречу бегут его девчонки.

- Муж – шахтер. Работа трудная. Но когда дочки обнимают его в прихожей, у Максима словно открывается второе дыхание. Всю усталость словно рукой сняло.

Кстати, в семье «строгий полицейский» это мама. Она может и пожурить девочек, и отказать им в покупке очередной куклы. Дочки уже давно это поняли и теперь со всеми просьбами и «хотелками» бегут к отцу.

- Он их ни разу в жизни не ругал. И никогда ни в чем не отказывает. А если вдруг кто-то из девочек ударится, то сразу бежит к отцу, чтобы он поцеловал место, которое болит. А вот косички папа заплетать пока так и не научился.

Екатерина и Максим не исключают, что станут родителями и в шестой раз. Но глава семьи уже не загадывает пол ребенка. Говорит, что мужчины часто хотят сыновей, а потом понимают быть папой дочек - отдельное счастье.

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