Отгоняют лопатой и прячутся в машине: как напавший на собаку и человека алабай держит в страхе всю улицу

Алабай нападал собаку и человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале сентября жители улицы Изумрудной в Ростове пожаловались на алабая соседа. Пес напал на собаку поменьше, а потом — на защищавшего его хозяина. Люди говорят, что спустя две недели ничего не изменилось — пес по-прежнему гуляет без намордника и пугает окружающих.

НАПАЛ НА СОБАКУ, ПОТОМ — НА ЕЕ ХОЗЯИНА

Жительница Изумрудной Любовь говорит, что алабай сбегал от хозяев и раньше, но в последнее время стал агрессивнее. Две недели назад он гулял по улице с маленьким мальчиком и внезапно напал на собаку женщины.

— Алабай засунул голову под забор, вцепился в нашего бульмастифа и вытянул на улицу. Собаки начали драться. Наш пес тоже немаленький, но, конечно, уступает «азиату». Мы испугались.

Муж Любови пытался разнять собак, но ничего не получалось. Тогда, чтобы отогнать алабая, он ударил его лопатой. Огромный пес моментально переключился с бульмастифа на человека: начал рычать и прыгать на мужчину.

— Слава богу, муж не пострадал, смог увернуться. Алабай побежал с выгуливавшим его мальчиком. А мы забрали домой нашего бульмастифа — с кучей серьезных укусов, в том числе и головы.

Позже к Любови и мужу пришел хозяин агрессивного пса. Но не с извинениями.

— Он был пьян, начал орать на нас матом. Я все понимаю, можно выпить, «перегнуть палку». Но он не извинился ни на следующий день, ни после.

«КРУЖИЛ ВОКРУГ МАШИНЫ И ЖДАЛ, КОГДА ВЫЙДУТ»

15 сентября алабай снова сбежал от хозяев без намордника. Дочь Любови в это время открывала ворота, чтобы на машине заехать во двор.

— Алабай забежал во двор и опять начал бросаться на моего пса. Кроме бульмастифа у нас два маленьких чихуахуа - один как раз был рядом. Алабай побежал прямо на него. Хорошо, что дочка успела схватить малыша и спрятаться с ним в машине. Еще какое-то время пес кружил вокруг машины. Ждал, когда они выйдут, — вспоминает Любовь.

После инцидента дочь написала заявление в полицию — новостей от правоохранителей пока не поступало. Тем временем, по словам Любови, жители Изумрудной готовы создать коллективную жалобу.

— Эта ситуация не устраивает не только нас, но и других соседей. Здесь живут семьи с детьми — чудо, что пес еще не напал на ребенка. Собака держит в страхе всю улицу! Лишний раз боишься выйти со двора.

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