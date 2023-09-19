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Общество19 сентября 2023 16:00

Власти объяснили рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Ростовской области

В регионе планируют закупить вакцину для взрослых и детей
Михаил СТРИЖЕВ
В области планируют вакцинировать 60% населения.

В области планируют вакцинировать 60% населения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выросла заболеваемость ОРВИ и Covid-19. В управлении Роспотребнадзора по региону назвали ситуацию прогнозируемой и ожидаемой, а рост числа больных объяснили сезонностью.

По данным ведомства. на заболеваемость повлияла холодная погода, которая устанавливается в области. Вторая причина — рост числа контактов между людьми после отпусков и каникул.

Как пояснили власти, вводить в регионе масочный режим пока не планируется — для этого не оснований. Специалисты порекомендовали использовать антисептики и санитайзеры — в офисах и организациях. Эффективная мера профилактики — проветривание помещений.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в эпидсезоне 2023 — 2024 необходимо вакцинировать 60% населения области. Для этого запланирована поставка вакцин для детей и взрослых. В настоящее время привито более 204 тысяч человек, в том числе 119 тысяч детей.

— Стоит отметить, что период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть осуществить вакцинацию. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, — прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что при необходимости в больницах будут развернуты дополнительные места. Однако в настоящее время такой потребности нет.

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