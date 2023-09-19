За неделю в Ростовской области возросло количество случаев коронавируса

За неделю госпитализировали 5 человек, выздоровели 27 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за неделю, с 11 по 17 сентября 2023 года, увеличилось количество случаев COVID-19. Эту информацию опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

Судя по опубликованным данным, за прошедшие семь дней на Дону заболели 82 человека. Ранее еженедельно регистрировали меньшее количество инфицированных: c 4 по 10 сентября - 72, с 28 августа по 3 сентября - 41, с 21 по 27 августа - 24 человека.

Добавим, с 11 по 17 сентября было госпитализировано 5 человек (в первой половине сентября в больницу попали 15 заболевших). Всего за прошедшую неделю выздоровели 27 пациентов, летальных случаев не фиксировали.

Напомним, в августе 2023 года донские власти сообщили, что на закупку вакцин от коронавируса было выделено около 15 млн рублей. Всего профилактической иммунизацией планировали охватить более 13 тысяч человек, находящихся в листах ожидания медорганизаций.

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