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НовостиОбщество18 сентября 2023 8:00

За неделю в Ростовской области из-за опасного зерна вынесли 17 предостережений

Некоторых владельцев партий зерна в Ростовской области поймали на нарушениях
Ангелина СКИБА
Нарушители не оформляли извещения о партиях, зараженных сорняками

Нарушители не оформляли извещения о партиях, зараженных сорняками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Ростовской области вынесли 17 предостережений из-за нарушений в области качества и безопасности зерна. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, некоторые владельцы указали неполный перечень исследований при декларации грузов, а также не соблюдали требования при перемещении зерна. В некоторых случаях не оформлялись извещения о партиях, зараженных сорняками.

Всего с начала 2023 года из-за похожих причин было вынесено более 1400 предостережений.

Ранее стало известно, что из Ростовской области впервые начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию.

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