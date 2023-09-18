За неделю в Ростовской области из-за опасного зерна вынесли 17 предостережений

Нарушители не оформляли извещения о партиях, зараженных сорняками Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Ростовской области вынесли 17 предостережений из-за нарушений в области качества и безопасности зерна. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, некоторые владельцы указали неполный перечень исследований при декларации грузов, а также не соблюдали требования при перемещении зерна. В некоторых случаях не оформлялись извещения о партиях, зараженных сорняками.

Всего с начала 2023 года из-за похожих причин было вынесено более 1400 предостережений.

Ранее стало известно, что из Ростовской области впервые начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию.

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