Впервые из Ростовской области начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию

Общий экспорт агропромышленной продукции из Ростовской области за год увеличился более чем на 50%. Фото: Виталий ТИМКИВ

В 2023 году Ростовская область впервые начала экспортировать зерно в Мексику и Индонезию, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минсельхоз.

Согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, улучшение перспектив торговли с дружественными странами послужило движущей силой для увеличения экспорта в 2023 году. В результате новые рынки, такие как Мексика и Индонезия, стали доступными для ростовских производителей.

Кроме того, наращивание экспорта в текущем году фокусируется на странах Африки, Южной Америки и Азии, таких как Китай и Вьетнам.

Помимо Мексики и Индонезии, ростовское зерно уже находит свой путь на другие мировые рынки. В 2023 году объем поставок зерновых культур из Ростовской области в Египет вырос более чем в 2 раза, а в Турцию - почти в 1,8 раза. Поставки в Бангладеш увеличились на 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Также заметный рост экспорта зерна наблюдается в Пакистан, Ливию, Израиль и Бразилию. При этом экспорт в Йемен вырос в 26,3 раза.

Общий экспорт агропромышленной продукции из Ростовской области в 2023 году составил 18,1 миллиона тонн, что вдвое больше, чем в 2022 году. Эти поставки принесли региону $5 миллиардов 789 миллионов, что на 55,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что основной составляющей экспорта являются злаки и продукция масложировой отрасли.

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