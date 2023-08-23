Зарубежные санкции не повлияли на экспорт сельхозпродукции из Ростовской области

Сейчас зерно и маслопереработку экспортируют в Турцию, Бразилию, и Мексику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкции не повлияли на экспорт сельхозпродукции из Ростовской области. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил глава Минсельхозпрода региона Константин Рачаловский.

Министр отметил, что на сегодняшний день экспорт в сопоставимых ценах достиг 4,4 млрд долларов США, что составляет 86 % от заданного годового плана.

- Несмотря на санкции и внешние торгово-логистические ограничения, экспорт по традиционным для области позициям значительно превышает прошлогодний. Так зерновых культур в натуральном выражении было отправлено больше в два раза, масложировой продукции больше на 48 %, - прокомментировал Константин Рачаловский.

Динамике экспорта растительного масла «способствовало обнуление с июня 2023 года экспортной пошлины и ограничение на вывоз семян подсолнечника».

- На мировом продовольственном рынке спрос на нашу продукцию есть. Предпосылок для снижения экспорта не видим. Осуществлять его будем с учетом соблюдения баланса интересов внутреннего и внешнего рынков, - подчеркнул Константин Рачаловский.

Добавим, сейчас зерно и маслопереработку из Ростовской области экспортируют в Турцию, Египет, Бангладеш, Пакистан, Йемен, Алжир, Кению, Израиль. Новыми рынками стали Бразилия, Индонезия и Мексика.

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