300 фазанов выпустили на территории охотугодий Ростовской области

Птиц к новому месту обитания доставили с максимальным комфортом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 300 фазанов выпустили в угодьях азовского «Общества охотников и рыболовов». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Птиц к новому месту обитания доставили с максимальным комфортом, в дороге за их состоянием следили ветеринары.

Некоторое время егеря будут подкармливать фазанов для более успешной адаптации. Параллельно с этим пернатые сами должны учиться добывать себе пищу.

Напомним, выпуск на природные территории - один из пунктов охотхозяйственных соглашений, за которыми следит министерство природных ресурсов и экологии области. Благодаря этой работе за 5 лет на Дону отметили «стабильный рост числа животных от 4 до 12 % ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов».

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