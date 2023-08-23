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НовостиОбщество23 августа 2023 9:10

300 фазанов выпустили на территории охотугодий Ростовской области

Новых пернатых завезли на угодья «Общества охотников и рыболовов» в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Птиц к новому месту обитания доставили с максимальным комфортом

Птиц к новому месту обитания доставили с максимальным комфортом

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 300 фазанов выпустили в угодьях азовского «Общества охотников и рыболовов». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Птиц к новому месту обитания доставили с максимальным комфортом, в дороге за их состоянием следили ветеринары.

Некоторое время егеря будут подкармливать фазанов для более успешной адаптации. Параллельно с этим пернатые сами должны учиться добывать себе пищу.

Напомним, выпуск на природные территории - один из пунктов охотхозяйственных соглашений, за которыми следит министерство природных ресурсов и экологии области. Благодаря этой работе за 5 лет на Дону отметили «стабильный рост числа животных от 4 до 12 % ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов».

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