В Ростовской области ожидается резкое потепление до +27 градусов

На Дону обещают переменную облачность, без существенных осадков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области в начале недели, с 18 по 20 сентября, ожидается резкое потепление. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

18 сентября днем обещают до +19-24 градусов, по югу до +27. Местами в северо-западных районах сохранится пожароопасность 5 класса.

19 сентября ветер будет северо-восточным и восточным 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9-14 градусов, местами будет до +5, по северу и востоку до +2. Днем столбики термометров установятся в районе +21-26 градусов.

20 сентября ветер будет восточным и юго-восточным 5-10 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с. В темное время суток ожидается +10-15 градусов, местами +5, по северу и востоку до +3. Днем при этом снова потеплеет до +22-27.

Добавим, по данным синоптиков, в Боковском и Морозовском районах отмечалась почвенная засуха, которая могла повлиять на созревание урожая пропашных культур.

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