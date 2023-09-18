За неделю в Ростовской области бригады МЧС спасли при пожарах 23 человека

На Дону сейчас сохраняются 4 и 5 классы пожароопасности
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области за неделю при пожарах спасли 23 человека. Всего поступило 180 вызовов. Об этом в недельном отчете сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
- На территории области сейчас сохраняются 4 и 5 классы пожароопасности. Зафиксировали также ландшафтные возгорания: 38 случаев горения сухой растительности на общей площади в 0,7 га, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Кроме пожаров, за семь дней ликвидировали последствия 60 ДТП. При авариях было спасено 7 человек, помощь оказали в 11 случаях. На водных объектах за указанный период зарегистрировано только одно происшествие.
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