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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:20

В Ростове 18 сентября ожидается до +25 градусов

Ростовчан ждет теплое начало рабочей недели
Лейла МИРИШОВА
К вечеру лучше утеплиться, ведь столбики опустятся до +16 градусов.

К вечеру лучше утеплиться, ведь столбики опустятся до +16 градусов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили эксперты Гисметео.

В понедельник, 18 сентября, в Ростове утром ожидается солнечная погода и +19 градусов. Днем на небе также будет светить солнце, а столбики термометров покажут +23…+25 градусов. К вечеру лучше утеплиться, ведь столбики опустятся до +16 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 5-7 метров в секунду.

Отметим, что во вторник, 19 сентября, погода будет аналогичной.

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