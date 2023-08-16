Власти Ростовской области за 15 млн рублей закупят вакцины от COVID-19

Вакцинацию проведут в рамках календаря профилактических прививок
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Минздраву Ростовской области из резервного фонда региона направили около 15 млн рублей. Эти деньги пойдут на закупку вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.
- Выделенные бюджетные средства обеспечат закупку препаратов в необходимом количестве, - говорится на сайте правительства Ростовской области.
Донские власти уточняют: после окончания пандемии иммунизация теперь планируется в рамках профилактики. Всего прививочной кампанией должны охватить более 13 тысяч человек, находящихся в листах ожидания медицинских организаций.
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