Власти Ростовской области за 15 млн рублей закупят вакцины от COVID-19

Вакцинацию проведут в рамках календаря профилактических прививок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздраву Ростовской области из резервного фонда региона направили около 15 млн рублей. Эти деньги пойдут на закупку вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.

- Выделенные бюджетные средства обеспечат закупку препаратов в необходимом количестве, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

Донские власти уточняют: после окончания пандемии иммунизация теперь планируется в рамках профилактики. Всего прививочной кампанией должны охватить более 13 тысяч человек, находящихся в листах ожидания медицинских организаций.

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