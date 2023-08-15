В Ростовской области частично перекрыли дорогу из-за африканской чумы свиней

Наличие вируса в хуторе обнаружили после гибели свиней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в районе хутора Бронницкий, ввели дорожные ограничения из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом предупреждает пресс-служба донского Минтранса.

Дезбарьеры для машин сейчас выставлены на участке трассы поселок Усть-Донецкий - Евсеевский - Голубинка - до автодороги Шахты - Белая Калитва. Сложности с проездом сохранятся до тех пор, пока специалисты не ликвидируют инфекцию.

Режим «Чрезвычайная ситуация» ввели для звена РСЧС.

Ранее сообщалось, что наличие вируса обнаружили в патматериале, который был отобран от умерших домашних свиней в личном подсобном хозяйстве.

Добавим, сегодня также стало известно о новом очаге АЧС, в хуторе Первомайском Кагальницкого района. Там также зафиксировали гибель домашних свиней.

Напомним, африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения ее не существует. При этом на человека она не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.

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