На улице Мира в Азове выгорело складское помещение

На месте происшествия задействовали 18 человек и 5 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове прошедшей ночью выгорело склаское помещение, которое находится на улице Мира, 49. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил около 3:44. Горение локализовали в 5:09, все потушили в 6:19. Площадь пожара составила 300 кв. метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия задействовали 18 человек и 5 единиц техники. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты.

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