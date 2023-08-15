В Ростове конфликт на дороге закончился стрельбой из травматического оружия

Владелец травмата пытался сбежать, но его задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начали проверку по факту стрельбы на проспекте Коммунистическом. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- Предварительно, 46-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, на что получил замечание от 38-летнего водителя автомобиля. После этого произошел словесный конфликт, и один из участников ссоры выстрелил в оппонента из травматического оружия, - прокомментировали в полиции.

Известно, что владелец травмата пытался сбежать с места происшествия, но его быстро задержали и увезли в отдел. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Напомним, в июле в Ростове один из мужчин напугал людей автоматом с холостыми патронами.

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