В Ростовской области приезжего поймали с четырьмя пакетами наркотической травы

Подозреваемому теперь грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области с четырьмя пакетами наркотической травы поймали приезжего из другого региона. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, нарушителем оказался 41-летний уроженец Екатеринбурга. В его доме по наводке провели обыск и нашли упакованную растительную массу. Позже выяснилось, что это был наркотик.

- Общий вес запрещенного вещества составил 450 граммов, это считается крупным размером партии. Задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Добавим, в отношении владельца пакетов уже завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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