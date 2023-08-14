В Таганроге у 63-летнего мужчины выхватили барсетку, где было 800 тысяч рублей

Потратить награбленное нарушители не успели. Полиция задержала их раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, двое молодых людей ограбили мужчину 63 лет. Деньги они выхватили у него на улице. Мужчина просто нес их в барсетке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Нарушители быстро скрылись с места происшествия. А в полицию поступило заявление о краже.

- Полицейские незамедлительно составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. В ходе патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Таганрогу по горячим следам задержали 19 и 22-летних местных жителей, ранее судимых за разбой и кражу, – сообщили в главке.

Оказалось, что молодые люди нуждались в деньгах и решили воспользоваться ситуацией. Они подошли к мужчине. Тот растерялся, а они выдернули сумку.

Однако потратить награбленное нарушители не успели. Полиция задержала их раньше, и вся сумма была возвращена законному хозяину.

Сейчас молодые люди взяты под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в грабеже. А это значит, что им может грозить до 12 лет лишения свободы.

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