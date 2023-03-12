«Просто магазин был очень красивым»: Ростовчанин украл элитные мужские аксессуары и обменял их на мясо

Мужчина предстал перед судом после кражи из магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростова, 55-летний безработный холостяк, решился на кражу из дорогого бутика. Но радость от ворованных элитных вещей длилась недолго. В результате на Игоря (имя изменено — прим. Ред.) завели уголовное дело по статье «Кража», сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

ЖИЗНЬ В ДОЛГ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, злоумышленник жил рядом с Центральным рынком. Так как мужчина часто сидел без денег, иногда он брал продукты в долг и также в долг разъезжал на такси.

Как позже пояснит ростовчанин следователям, водители, которые зарабатывали извозом, часто парковались рядом с рынком и знали Игоря в лицо.

Именно с такой поездки в долг и начались криминальные приключения безработного.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в тот день ростовчанину понадобилось отправиться на Шолохова.

Он попросил знакомого таксиста подвезти его, а деньги обещал отдать позже.

НЕ СМОГ УЙТИ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

По дороге, из салона машины, злоумышленник увидел бутик, в котором продавались элитные аксессуары для мужчин: ремни, галстуки, запонки, кошельки и портмоне.

Как позже скажет Игорь, ему сразу кинулась в глаза яркая рекламная вывеска на входе в торговый павильон.

- Просто магазин был очень красивый. И я решил в него заглянуть, - признается Игорь на допросе.

Он планировал лишь посмотреть на товар, но уйти с пустыми руками мужчина уже не смог.

Пока консультант отвлеклась, Игорь взял с полки кожаный ремень стоимостью 11 тысяч 733 рубля и спрятал его под рубаху. Затем, уже на выходе из бутика, он прихватил и портмоне, цена которого была 32 тысячи рублей. Его он положил в свою сумку.

БАРТЕР НА РЫНКЕ

Затем Игорь спокойно поехал дальше по своим делам. Но уже через пару часов злоумышленник понял, что ремнем и портмоне сыт не будешь. Поэтому краденые аксессуары он поменял на Центральном рынке на три килограмма мяса и 10 тысяч рублей.

- У меня не было денег. Я же от безысходности пошел на кражу, - скажет мужчина позже правоохранителям.

В самом магазине быстро обнаружили пропажу товара и сообщили об этом полиции. По камерам видеонаблюдения, установленным в бутике, оперативно вычислили воришку.

ЧТО РЕШИЛ СУД

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП-Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Злоумышленник, который уже ранее был судим, признал свою вину. Его приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы исправительной колонии строго режима.

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