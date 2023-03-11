«Била по бронежилету и расцарапала руку»: многодетная ростовчанка устроила дебош в полиции

Мама троих детей устроила дебош в одном из отделов полиции в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 43-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья», сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

УТРЕННИЙ ПРОМЕНАД ЗАКОНЧИЛСЯ ПОЛИЦИЕЙ

По словам собеседника, Наталья (имя изменено — прим. Ред) воспитывает троих детей. Многодетная мама нигде не работала и, видимо, поэтому у нее было свободное время для прогулок и встреч с друзьями. Одна из таких случилась рано утром в конце лета прошлого года.

Женщина с приятелями с семи утра начала распивать алкоголь около своего дома, расположенного в центре донской столицы.

- Все происходило в период времени с семи до десяти часов утра, - сказал источник издания.

В этот момент мимо проходили сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские сделали Наталье замечание и напомнили, что в общественном месте нельзя распивать алкоголь. А в ответ женщина начала оскорблять их. Тогда напарники решили доставить Наталью в отдел полиции.

ПОПЫТКА ПОБЕГА ЗАКОЧНИЛАСЬ ДРАКОЙ

Как пояснил источник издания, по дороге в участок женщина не унималась и продолжала оскорблять лейтенанта и сержанта. А в отделе полиции и вовсе устроила дебош.

- Она била полицейского по бронежилету, в область живота, а потом расцарапала ему левую руку, - отметил собеседник.

Наталья надеялась, что с помощью силы сможет убежать из отдела полиции, но кроме дополнительных проблем, ей это ничего не принесло.

- В результате в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья». Материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Суд уже вынес свое решение. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

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