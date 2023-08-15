В Ростовской области обнаружили еще один очаг африканской чумы свиней

Сейчас в хуторе проводятся санитарные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС), на этот раз в хуторе Первомайском Кагальницкого района. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Инфекцию подтвердили после исследования патматериала, отобранного от умерших домашних свиней. Животные заболели в одном из личных подсобных хозяйств.

- Сейчас проводятся санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения АЧС, - говорится на сайте Россельхознадзора.

Напомним, в начале августа также информировали об очаге АЧС в Усть-Донецком районе, на территории хутора Бронницкий.

Напомним, африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения ее не существует. При этом на человека она не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.

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