В Ростовской области обнаружили еще один очаг африканской чумы свиней

Сейчас в хуторе проводятся санитарные мероприятия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС), на этот раз в хуторе Первомайском Кагальницкого района. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Инфекцию подтвердили после исследования патматериала, отобранного от умерших домашних свиней. Животные заболели в одном из личных подсобных хозяйств.
- Сейчас проводятся санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения АЧС, - говорится на сайте Россельхознадзора.
Напомним, в начале августа также информировали об очаге АЧС в Усть-Донецком районе, на территории хутора Бронницкий.
Напомним, африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения ее не существует. При этом на человека она не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.
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