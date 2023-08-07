Очаг африканской чумы свиней обнаружили в хуторе Бронницкий Ростовской области

Домашние свиньи умерли от инфекции в одном из хозяйств Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Наличие вируса подтвердили после исследования патматериала, отобранного от домашних свиней, умерших в личном подсобном хозяйстве на территории хутора Бронницкий.

- Сейчас специалисты выполняют необходимые меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию АЧС, - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Напомним, подобный случай регистрировали в январе 2023 года в Миллеровском районе Дона.

Африканская чума свиней (АЧС) опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения от нее не существует. При этом на человека инфекция не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область из-за вируса может остаться без кривянских помидоров

В Ростовской области ввели карантин из-за коричневой морщинистости томатов (подробности)