Ростовская область из-за вируса может остаться без кривянских помидоров

Вирус очень опасен для тепличных хозяйств Фото: Андрей АБРАМОВ

В станице Кривянской Ростовской области области вирус поразил местные помидоры, и теперь урожай оказался под угрозой. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Специалисты уточнили, что речь идет о вирусе коричневой морщинистости. Он распространился на площади в 0,03 га, но карантином охватили территорию в 78,5 га.

- Утверждена «Программа локализации очага и ликвидации популяции». Собственнику земельного участка направили предостережение, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

Добавим, вирус коричневой морщинистости обычно влияет на томаты и перец. Заболевание растений можно распознать по «мозаичному рисунку» на молодых листьях, желтым пятнам на плодах и некротическим полосам на стеблях.

Вирус очень опасен для тепличных хозяйств. Он буквально за неделю способен погубить все растения. Потери урожая могут достигать от 30 до 70 %.

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