В семи территориях Ростовской области ввели карантин из-за зеленых жуков

Очаг златки ликвидируют на общей площади в 28,1 тысячи га Фото: Даниил ОПАРИН

В семи территориях Ростовской области ввели фитосанитарный карантин из-за небольшого жучка - ясеневой изумрудной златки. Это опасный древесный вредитель, который пришел в Россию из-за рубежа.

- Очаг златки сейчас ликвидируют на общей площади в 28,1 тысячи га в границах Матвеево-Курганского, Аксайского, Кагальницкого, Азовского районов, Батайска, Таганрога и Ростова-на-Дону, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Добавим, по данным референтного центра Россельхорзнадзора, ясеневая златка изначально обитала в Китае, Тайване и Японии. В 2002 году ее впервые заметили в Москве, а потом она постепенно распространилась других регионах страны, в частности в Волгодонской области.

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