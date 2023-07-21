Комары заразили уже двух жителей Ростовской области лихорадкой Западного Нила

Основными переносчиками лихорадки считаются комары Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с июня 2023 года зафиксировали уже два случая лихорадки Западного Нила. Циркуляция инфекции, как минимум в трех территориях Дона, подтвердилась положительными анализами на антитела к инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

- Исследовали сыворотки здоровых людей в Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе. 13,9 % имели антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила, что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях, - отметили в ведомстве.

По словам специалистов, лихорадку могут переносить комары, для которых сейчас сложились самые благоприятные условия.

Кровососущие переносчики могут находиться в поимах рек, на водохранилищах и других местах, где есть влажность. Заражение также возможно в домах с затопленными подвалами.

- Именно в период активности комаров, то есть летом и осенью, может произойти передача инфекции. При этом «резервуаром» для вируса обычно могут выступают вороны, голуби, утки, крачки, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Добавим, сейчас в Ростовской области продолжаются плановые обработки территорий и водоемов, уже обезопасили 192 и 309 га соответственно.

Жителям Дона напоминают: защищают от комаров и, соответственно, лихорадки Западного Нила, помогут простые и знакомые всем правила:

- Нужно применять репелленты, а также установить сетки на окна;

- Нельзя хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе;

- Воду в детских бассейнах следует выливать сразу же после купания, а сами бассейны лучше ставить набок.

Симптомы лихорадки Западного Нила:

за период от 2 до 8 дней после укуса комара возможно появление сыпи, высокой температуры и озноба, начинаются боли в мышцах, особенно в икроножных, снижается аппетит, то есть развиваются признаки менингоэнцефалита.

В таких случаях следует сразу же обращаться за медицинской помощью. Своевременное лечение - залог быстрого выздоровления с минимальными осложнениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью в Ростове молодая женщина выпала из окна высотки и разбилась насмерть

Детали происшествия рассказали очевидцы (подробности)