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НовостиОбщество9 января 2023 14:42

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области

Сейчас специалисты выполняют необходимые санитарные меры
Ангелина СКИБА
Рядом с населенным пунктом нашли двух умерших диких кабанов

Рядом с населенным пунктом нашли двух умерших диких кабанов

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Миллеровском районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом 9 января сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, наличие вируса подтвердилось после исследования материала, отобранного от двух умерших диких кабанов. Туши животных нашли примерно в 1,5 км от хутора Северный Сад.

- Сейчас в указанном районе специалисты выполняют все необходимые санитарные меры, - добавили в Россельхознадзоре.

К слову, не так давно, в ноябре 2022 года, очаги АЧС также регистрировали в Тацинском и Егорлыкском районах.

Напомним, африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения от нее не существует. При этом на человека инфекция не влияет, возбудители болезни погибают при 70-градусной термической обработке продуктов.

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