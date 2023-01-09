Ростовские ученые оценили уровень загрязнения почвы вдоль Таганрогского залива

Количество ПАУ в городских почвах в три раза превысило уровень на природных территориях. Фото: пресс-служба ЮФУ.

Количество тяжелых металлов в природных почвах вдоль Таганрогского залива за пределами городов не превышает допустимых значений. Однако почвы на территории самого города Таганрога считаются загрязненными из-за высокой концентрации в них хрома и цинка. К таким выводам пришли ученые Академии биологии и биотехнологии Д.И. Ивановского ЮФУ, которые исследовали, как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и тяжелые металлы влияют на микробный состав почв.

Для этого биологи отобрали два типа проб — с «чистых» территорий, расположенных вдалеке от крупных городов и предприятий, а также с территории завода «Красный котельщик» в Таганроге. В результате ученые выявили, что количество ПАУ в городских почвах в среднем в три раза превысило уровень этих веществ на природных территориях.

Также было установлено, что тяжелые металлы и ПАУ нарушают сообщества микроорганизмов, тем самым снижают плодородие почв и их способность к самовосстановлению. Наиболее чувствительными к загрязнению оказались спорообразующие бактерии и копиотрофы - количество представителей этих групп уменьшилось в десять раз на территориях с высокими уровнями ПАУ и тяжелых металлов. А вот ветвящиеся бактерии актиномицеты, дрожжи и плесневые грибы оказались более живучими.

По словам завкафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов АБиБ Татьяны Минкиной, загрязнение приводит к тому, что в почве начинают преобладать плесневые грибы. Что приводит к нарушению баланса и уменьшению числа полезных для почвообразования бактерий.

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