Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Рядом с населенным пунктом нашли 6 умерших диких кабанов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростовской области обнаружили еще один очаг африканской чумы свиней. На этот раз инфекция поразила диких животных в районе хутора Маслов Тацинского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, ветеринары забили тревогу после того, как в 4 км от населенного пункта нашли 6 умерших кабанов. Отобранные пробы показали, что парнокопытные были носителями вируса АЧС.

Сейчас в населенном пункте и на прилегающих территориях проводят необходимые санитарные мероприятия.

Напомним, ранее АЧС также подтвердили в Егорлыкском районе. Там специалисты обошли подворья станицы Новороговской, хуторов Матросского и Шаумяновского.

Африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения от нее не существует, поэтому заболевание способно «выкосить» все поголовье в хозяйстве. Однако на человека инфекция не влияет, возбудители болезни погибают при термической обработке в 70 градусов.

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