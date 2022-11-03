Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Африканская чума свиней опасна для домашних животных Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Очаг африканской чумы свиней обнаружили вблизи хутора Матросского в Егорлыкском районе. Специалисты уже проводят все необходимые санитарные мероприятия, сообщает сайт управления ветеринарии Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, экстренные меры начали проводить после того, как в лесополосе обнаружили двух погибших свиней. Был ли у них хозяин, и почему животные находились за пределами хутора, пока неизвестно.

Сейчас на территории поселения работает специальная комиссия, разрабатываются меры по борьбе с инфекцией. Также ветврачи обходят подворья станицы Новороговской, хуторов Матросского и Шаумяновского.

Африканская чума свиней опасна для домашних животных. Вакцины и методов лечения от нее не существует, поэтому заболевание способно «выкосить» все поголовье в хозяйстве. Однако для человека АЧС не представляет опасности, возбудители болезни погибают при термической обработке в 70 градусов. При этом специалисты все равно настоятельно советуют не покупать мясопродукты с рук и в нелегальных ларьках.

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