Двоим жителям Ростовской области грозит тюрьма за добычу уклейки

Нарушителями оказались жители Волгодонска. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКВО

В Ростовской области двоих жителей Волгодонска поймали с незаконным уловом рыбы. Теперь нарушителям по уголовной статье грозит по 2 года тюрьмы, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Задержали мужчин 53 и 59 лет. У них нашли более 100 особей уклейки. Также выяснилось, что рыбаки использовали во время добычи две моторные лодки и сети, их также изъяли, - рассказали в УТ МВД по СКФО.

Известно, что предполагаемые браконьеры промышляли в акватории Сухосоленовского залива Цимлянского водохранилища. Ранее они уже привлекались к ответственности за такое же нарушение.

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