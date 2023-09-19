Причиной гибели дельфинов в Азовском море мог стать морбилливирус

несколько мертвых азовок нашли на берегу Таганрогского залива. Фото: Олег УМАРОВ

В Ростовской на берег Таганрогского залива выбросило сразу несколько мертвых дельфинов, так называемых азовок. Такую картину увидели очевидцы на одном из пляжей, недалеко от Таганрога.

Что могло привести к гибели азовок, рассказал доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

По словам биолога, азовки могут гибнуть от так называемой морбилливирусной инфекции. По своему действию она похожа на вирус, который вызывает чумку у собак.

— К сожалению, инфекция характеризуется высокой летальностью. В последнее время это самая распространенная причина гибели дельфинов. С этим ничего нельзя сделать. В отличие от собак дельфинов невозможно вакцинировать.

Периодически морбилливирусная инфекция приводит к вспышкам заболеваемости. После них часть морских обитателей выживает, приобретая иммунитет, — вирус затухает. Однако через время количество переболевших особей сокращается. Вирус снова начинает поражать популяцию. Вспышки обычно возникают каждые 10 — 12 лет.

— Азовки также могут погибать в сетях, установленных браконьерами. В сети попадает рыба, которая привлекает дельфинов. Они попадают туда, запутываются сетях и умирают, — объяснил Сергей Дудкин.

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