В Ростовской области жители нашли несколько трупов дельфинов на пляже

На берег Таганрогского залива выбросило мертвых дельфинов. Фото: Ворнакова Мария

В Ростовской области жители нашли несколько трупов дельфинов на диком пляже. Очевидцы опубликовали кадры в социальной сети. Трупы животных нашли на берегу Таганрогского залива 18 сентября.

На кадрах видно, что на берег вынесло сразу несколько мертвых азовок. На телах дельфинов можно увидеть трупные пятна, а их коже потемнела. Неизвестно, что стало причиной мора морских обитателей.

Многие жители отметили, что накануне тоже видели мертвых дельфинов, однако в таком количестве впервые.

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