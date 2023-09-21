Отворот на мужа, приворот на любовника: как ростовская гадалка стала миллионершей, обманув 30 человек

В Ростове за мошенничество будут судить гадалку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кем только не была в последнее время жительница Западного микрорайона Ростова: и «целительницей Мореной», и «провидицей Марией», и «гадалкой Марией Мореной» и «колдуньей Александрой».

Полтора года ростовчанка усиленно трудилась на поприще магических услуг. Экстрасенсорными способностями дама, к слову, не обладала, зато ловко рекламировала себя во всех соцсетях. И, как результат, стала миллионершей, обманув не один десяток доверчивых клиентов.

450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СНЯТИЕ ПОРЧИ

К слову, ростовчан среди клиентов «Марии-Морены-Александры» было очень мало. В основном, к ней за помощью обращались жители других городов. Аферистка общалась с ними в сети, ловко убеждая собеседников в своих паранормальных способностях.

Как правило, вначале просила с клиента относительно немного за то, чтобы исполнилось заветное желание, – примерно 10 тысяч рублей. Причем, делала все, чтобы, заплатив один раз, тот не скупился в дальнейшем уже на большие суммы.

Так, один мужчина потерял 450 тысяч рублей после того, как «Морена» снимал с него порчу. Деньги отправлял частями. Все это время «колдунья» ловко играла на его страхах раз к разу обещая, что «обряд вот-вот сработает».

ТОП УСЛУГ

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, именно снятие порчи было самой востребованной услугой предприимчивой дамы. На втором месте по популярности шел любовный приворот, который в свою очередь приносил ростовчанке неплохие дивиденды.

- Одна молодая женщина заплатила 40 тысяч рублей за одновременный отворот мужа и приворот любовника, - говорит собеседник. - Пользовалась спросом и услуга «чистка от негатива», и установка «защиты».

Но в итоге, расставшись с деньгами и выполнив все указания гадалки, люди все равно оставались со своими нерешенными проблемами. И тогда до них доходило, что они стали жертвами аферистки.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Отказаться от магической карьеры «Морене» пришлось, когда ее вычислили оперативники. Как подсчитали правоохранители, за полтора года ростовчанка обманула 30 человек, заработав на них 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже передали в Советский районный суд Ростова-на-Дону. На днях пройдет первое заседание.

Кстати, если вину ростовчанки признают, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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