Программа фестиваля гортензий в Ростове 22 — 24 сентября: мастер-классы по флористике и выставка мини-садов

Выставка гортензий будет проходить с 10 часов, с 22 по 24 сентября.
Фото: Андрей АБРАМОВ
С 22 по 24 сентября в ростовском парке имении Горького будет проходить фестиваль гортензий. В течение трех дней, с 10 часов, жители смогут посетить крупную выставку цветов. А в субботу и воскресенье для гостей мероприятия организуют концерт, мастер-классы, фотовыставки и экспозиции. Публикуем полную программу мероприятий фестиваля гортензий в Ростове 2023.
11.00
Центральная эстрада:
- Открытие фестиваля гортензий — театральные зарисовки «Из жизни городского сада».
Центральная аллея:
- Выставка художественных работ конкурса «Мой любимый парк»;
- Фотогаллерея «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме»;
- Выставка художественной литературы писателя и драматурга Максима Горького.
Вход со стороны улицы Больщшая Садовая:
- Фотоистория «Путешествие на воздушном шаре».
Клумбы парка:
- Экспозиция мини-садов с ландшафтной композицией.
В парке организуют экспозицию мини-садов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Территория возле шахматно-шашечного павильона:
- Мастер-класс по детской флористике
12.00
Вход со стороны улицы Большая Садовая:
- Экскурсионный маршрут «Прогулка по любимому парку».
13.00
Центральная эстрада:
- Лекция от ведущих экспертов по выращиванию и уходу за гортензиями.
14.00
Территория возле шахматно-шашечного павильона:
- Мастер-класс по созданию флорариума
16.00
Вход со стороны улицы Большая Садовая:
- Исторический квест «Путешествие по городскому саду».
Центральная эстрада:
- Концертная программа «Королева Гортензия».
Ростовчане смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
17.00
Вход со стороны улицы Большая Садовая:
- Музыкально-танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр».
18.30
Центральная эстрада:
- Выступление кавер-группы «Френч».
24 сентября
10.00
Фонтан «Цапли»:
- Выставка предметов старины «Старый город».
11.00
Центральная аллея:
- Выставка художественных работ конкурса «Мой любимый парк»;
- Фотогалерея «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме».
Фестиваль гортензий проводят в честь дня рождения парка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Клумбы парка:
- Экспозиция мини-садов с ландшафтной композицией.
12.00
Центральная эстрада:
- Выступление лучших детских творческих коллективов «Поздравления любимому парку».
13.00
Аллеи парка:
- Гриб-компост из даров осени.
15.00
Нижний партер:
- Танцевальный бал «Галантный век».
18.00
Центральная эстрада:
- Вечер ретро-композиций в исполнении Заслуженного работника культуры РФ Елены Джумыги.
19.30
Центральная эстрада:
- Торжественное закрытие фестиваля.