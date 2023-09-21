Программа фестиваля гортензий в Ростове 22 — 24 сентября: мастер-классы по флористике и выставка мини-садов

Выставка гортензий будет проходить с 10 часов, с 22 по 24 сентября. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 22 по 24 сентября в ростовском парке имении Горького будет проходить фестиваль гортензий. В течение трех дней, с 10 часов, жители смогут посетить крупную выставку цветов. А в субботу и воскресенье для гостей мероприятия организуют концерт, мастер-классы, фотовыставки и экспозиции. Публикуем полную программу мероприятий фестиваля гортензий в Ростове 2023.

11.00

Центральная эстрада:

- Открытие фестиваля гортензий — театральные зарисовки «Из жизни городского сада».

Центральная аллея:

- Выставка художественных работ конкурса «Мой любимый парк»;

- Фотогаллерея «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме»;

- Выставка художественной литературы писателя и драматурга Максима Горького.

Вход со стороны улицы Больщшая Садовая:

- Фотоистория «Путешествие на воздушном шаре».

Клумбы парка:

- Экспозиция мини-садов с ландшафтной композицией.

В парке организуют экспозицию мини-садов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Территория возле шахматно-шашечного павильона:

- Мастер-класс по детской флористике

12.00

Вход со стороны улицы Большая Садовая:

- Экскурсионный маршрут «Прогулка по любимому парку».

13.00

Центральная эстрада:

- Лекция от ведущих экспертов по выращиванию и уходу за гортензиями.

14.00

Территория возле шахматно-шашечного павильона:

- Мастер-класс по созданию флорариума

16.00

Вход со стороны улицы Большая Садовая:

- Исторический квест «Путешествие по городскому саду».

Центральная эстрада:

- Концертная программа «Королева Гортензия».

Ростовчане смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17.00

Вход со стороны улицы Большая Садовая:

- Музыкально-танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр».

18.30

Центральная эстрада:

- Выступление кавер-группы «Френч».

24 сентября

10.00

Фонтан «Цапли»:

- Выставка предметов старины «Старый город».

11.00

Центральная аллея:

- Выставка художественных работ конкурса «Мой любимый парк»;

- Фотогалерея «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме».

Фестиваль гортензий проводят в честь дня рождения парка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клумбы парка:

- Экспозиция мини-садов с ландшафтной композицией.

12.00

Центральная эстрада:

- Выступление лучших детских творческих коллективов «Поздравления любимому парку».

13.00

Аллеи парка:

- Гриб-компост из даров осени.

15.00

Нижний партер:

- Танцевальный бал «Галантный век».

18.00

Центральная эстрада:

- Вечер ретро-композиций в исполнении Заслуженного работника культуры РФ Елены Джумыги.

19.30

Центральная эстрада:

- Торжественное закрытие фестиваля.