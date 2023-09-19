В Ростове пройдет фестиваль гортензий

Фестиваль будет длиться с 22 по 24 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону состоится фестиваль гортензий. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Мероприятие приурочено к юбилею парка М. Горького. В этом году ему исполняется 210 лет. Откроет цветочный праздник театральная зарисовка «Из жизни Городского сада».

- Редкие экземпляры разных видов этого красивого цветка посетители смогут увидеть на специальной выставке, - рассказала Мария Петрова.

На аллее парка будут располагаться экспозиции мини-садов с ландшафтной композицией, которую подготовят юные участники конкурса «Донская степь». Также посетителей ждет художественная выставка «Мой любимый парк» и фотовыставка исторических ретро-снимков 19 и 20 веков «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме».

Отметим, что цветочный фестиваль будет длиться с 22 по 24 сентября.

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