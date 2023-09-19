В Ростове-на-Дону проведут бесплатные спецпоказы короткометражных фильмов

Кинопоказы проведут в художественной галерее на Соборном Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону смогут бесплатно посетить программу кинофестиваля «Северный характер». Ее представят в художественной галерее на Соборном. Сеансы стартуют уже в четверг, 21 сентября, записываться нужно заранее.

- На повестке - короткометражки фестиваля «Северный характер», который с 2008 года ежегодно проходит в Мурманске. Программа, которую запланировали на четверг, называется «О людях». Это четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла, и необязательно между представителями вида Homo Sapiens, - написали организаторы в группе VK галереи «Ростов».

Расписание кинопоказов:

21 сентября с 19 часов можно посмотреть ленты 2021-2022 годов: «Телефон доверия», «Капитан и Пинагор», «Севером согретое сердце», «Кот пойдет со мной»;

5 октября с 19 часов покажут фильмы «Аэронавты», «Другая тишина» и «Незамерзающий порт надежды»;

12 октября с 19 часов зрители увидят «ХроNIKи», «Горизонт приключений. Север» и «Щи»;

19 октября с 19 часов представят ленты «Сам себе гид. Контрасты Рыбчьего», «Белые призраки» и «Капсула времени».

Добавим, в галерее с 22 по 24 сентября также пройдут специальные показы Beat Film Festival, но в этом случае за билет придется заплатить.

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