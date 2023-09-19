Ученые предположили, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии

Левенцовский карьер исследуют на окраине Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

На окраине Ростова-на-Дону при исследовании раскопок Левенцовского карьера из земли на поверхность подняли уникальную находку - кость древнего верблюда возрастом 1,8-2 млн лет с насечками, сделанными рукой человека. Об этом «Дон-ТР» рассказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, палеонтолог Вадим Титов.

- Следы упорядоченные. Это, однозначно, не зубы гиен и не просто царапины. Предполагаем, что во время разделки стопы животных в этом месте отсоединяли нижнюю часть конечности, в которой мяса нет, от всей остальной ноги, - рассказал Вадим Титов.

На основании указанных заключений ученые сделали вывод, что на территории нынешней донской столицы некогда жили предки современных людей - Homo erectus (человек прямоходящий) и Homo ergaster (человек работающий). Это значит, что территория Ростова может быть древнейшим местом обитания человека в Евразии.

Ранее исследователи выяснили, что в районе Левецовского карьера на рубеже III и II тысячелетий находилась крепость, возведенная пастухами катакомбной культуры маныческого типа. Постройка просуществовала недолго, и после этого была уничтожена.

Сейчас ученые подчеркивают: связи между племенами крепости и древними находками в Левенцовском карьере пока не установили.

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