Бутылкомет Ивана Иночкина нашли во время раскопок в Ростовской области

На винтовках у некоторых красноармейцев имелись бутылкометы. Фото: группа VK поискового объединения «Миус-Фронт»

Бутылкомет Ивана Иночкина нашли во время раскопок в одном из районов Ростовской области. Об этом рассказали поисковики в группе VK объединения «Миус-Фронт».

- На некоторых винтовках у наших красноармейцев имелись приспособления, бутылкометы Ивана Иночкина, которые могли бросать емкости с зажигательной смесью на 100 метров. Руками бутылку кидали метров на 25-30, а с таким механизмом можно было даже действовать из закрытых позиций, - отметили эксперты.

Добавим, поисковики сейчас ведут раскопки на местах боев 75 Донского полка, воины которого остановили танки армии фон Клейста и Манштейна в 1941 и 1942 годах. О героях собираются снять киноленту «Забытый полк». Это масштабный военно-исторический проект Юрия Мальцева.

Зрителям покажут, как ведутся поисковые работы, но особое место в картине будут занимать реальные кадры кинохроники - нашей и немецкой.

- В реконструкции очень помогли наши единомышленники из КВИР Донской Рубеж, которые не только снимались в фильме дубль за дублем, но и помогали, участвуя в раскопках, поднимая из окопов бойцов 75 Донского полка, - отметили поисковики объединения «Миус-Фронт».

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