Следы взрывчатых веществ нашли во втором сухогрузе, следующем в Ростов-на-Дону

Двум сухогрузам запретили проходить через Керченский пролив
Фото: Иван МАКЕЕВ
Второму сухогрузу, следующему в порт Ростова-на-Дону, запретили находиться в территориальном море России из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
- Выявлено очередное иностранное гражданское судно «ВМО RIVER», которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - говорится на сайте силового ведомства.
Речь идет о сухогрузе, который направлялся в донскую столицу из турецкого порта Синоп для погрузки зерновых культур.
Морской транспорт проверили 26 июля. Именно тогда в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки специалисты нашли остатки взрывчатых веществ.
Позже выяснилось, что судно в июне и июле дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области.
ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД
Первое судно со следами взрывчатых веществ в трюме выявили 22 июля. Моряки также направлялись в порт Ростова-на-Дону за зерном. Маршрут сухогруза в этот раз также начинался в Турции.
Во время расследования силовики узнали, что судно весной заходило в украинский порт Килия. Позже на нем сменилась команда.
ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
Напомним, двум подозрительным судам, следующим в Ростов, запретили проходить через Керченский пролив, также было озвучено требование о выходе за пределы территориального моря России.
Сейчас все водные перевозки, которые выполняются через пролив, подлежат обязательной проверке. Это необходимо для антитеррористической безопасности.
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