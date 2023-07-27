Следы взрывчатых веществ нашли во втором сухогрузе, следующем в Ростов-на-Дону

Двум сухогрузам запретили проходить через Керченский пролив Фото: Иван МАКЕЕВ

Второму сухогрузу, следующему в порт Ростова-на-Дону, запретили находиться в территориальном море России из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

- Выявлено очередное иностранное гражданское судно «ВМО RIVER», которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - говорится на сайте силового ведомства.

Речь идет о сухогрузе, который направлялся в донскую столицу из турецкого порта Синоп для погрузки зерновых культур.

Морской транспорт проверили 26 июля. Именно тогда в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки специалисты нашли остатки взрывчатых веществ.

Позже выяснилось, что судно в июне и июле дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области.

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД

Первое судно со следами взрывчатых веществ в трюме выявили 22 июля. Моряки также направлялись в порт Ростова-на-Дону за зерном. Маршрут сухогруза в этот раз также начинался в Турции.

Во время расследования силовики узнали, что судно весной заходило в украинский порт Килия. Позже на нем сменилась команда.

ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Напомним, двум подозрительным судам, следующим в Ростов, запретили проходить через Керченский пролив, также было озвучено требование о выходе за пределы территориального моря России.

Сейчас все водные перевозки, которые выполняются через пролив, подлежат обязательной проверке. Это необходимо для антитеррористической безопасности.

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