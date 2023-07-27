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Происшествия27 июля 2023 7:30

Следы взрывчатых веществ нашли во втором сухогрузе, следующем в Ростов-на-Дону

Второе судно до Ростова со следами взрывчатки обнаружили спустя неделю после первого случая
Ангелина СКИБА
Двум сухогрузам запретили проходить через Керченский пролив

Двум сухогрузам запретили проходить через Керченский пролив

Фото: Иван МАКЕЕВ

Второму сухогрузу, следующему в порт Ростова-на-Дону, запретили находиться в территориальном море России из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

- Выявлено очередное иностранное гражданское судно «ВМО RIVER», которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - говорится на сайте силового ведомства.

Речь идет о сухогрузе, который направлялся в донскую столицу из турецкого порта Синоп для погрузки зерновых культур.

Морской транспорт проверили 26 июля. Именно тогда в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки специалисты нашли остатки взрывчатых веществ.

Позже выяснилось, что судно в июне и июле дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области.

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД

Первое судно со следами взрывчатых веществ в трюме выявили 22 июля. Моряки также направлялись в порт Ростова-на-Дону за зерном. Маршрут сухогруза в этот раз также начинался в Турции.

Во время расследования силовики узнали, что судно весной заходило в украинский порт Килия. Позже на нем сменилась команда.

ЗАПРЕТИЛИ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Напомним, двум подозрительным судам, следующим в Ростов, запретили проходить через Керченский пролив, также было озвучено требование о выходе за пределы территориального моря России.

Сейчас все водные перевозки, которые выполняются через пролив, подлежат обязательной проверке. Это необходимо для антитеррористической безопасности.

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