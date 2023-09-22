В Ростове мужчина избил полицейского, а потом попытался выстрелить в него газом

Как оказалось, задержанный имет богатое криминальное прошлое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 21 сентября, в Ростове на улице Очаковской местный участковый задержал находившегося в розыске мужчину. Тот избил правоохранителя и пытался в него выстрелить, сообщили в донском главке МВД.

Все началось с того, что участковый отдела полиции по Кировскому району во время службы возле одного из домов на улице Очаковской увидел 45-летнего мужчину, находившегося в розыске. Его искали из-за ранее совершенного преступления. Как уточнили в полиции, речь идет о статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, у мужчины есть судимости грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Ростовчанин был пьян и скрываться не пытался. Напротив - нарушал общественный порядок. По данным следкома, когда полицейский потребовал пройти с ним в отделение, мужчина отказался и напал на него. Подозреваемый начал избивать участкового руками и ногами по телу и голове. После - достал аэрозольный пистолет, который стреляет слезоточивым и перцовым газом. Предварительно известно, что находившийся в розыске попытался выстрелить, но его остановили и задержали.

У задержанного может появиться еще одна судимость по части первой статьи 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Если дело дойдет до суда, а вина подозреваемого будет доказана ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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